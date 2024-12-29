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لبنان

قبيسي: لضرورة التكاتف لمواجهة التحديات

Lebanon 24
29-12-2024 | 09:59
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شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي على "ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات"، مشيدًا بجهود الجمعيات الإسعافية خلال الحرب وتفانيها في العطاء "لبلسمة جراح اللبنانيين والحفاظ على مدينتهم النبطية".
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وقال خلال رعايته احتفال اقامته جمعية نادي الشقيف- النبطية لتكريم الجمعيات والهيئات الصحية والإسعافية: "امامنا استحقاقات كبيرة، وابرزها انتخاب رئيس للجمهورية، الذي يجب ان يحصل في التاسع من الشهر المقبل ليكون للبنان رئيس وحكومة، وجيش ينتشر في جنوبنا ليطبق القرارات التي تم الاتفاق عليها، حارسا لهذه الحدود الى جانب اهلنا الذين كتبوا بدمائهم اروع انواع البطولات من مقاومين وشباب رساليين، ومن هذه المحطة ينطلق حينها لبنان الى واقع يكتب فيه تاريخ جديد، بانه لم يستسلم ولم يوقع ولم يكن بلدا مطبعا، بل هو بلد مقاوم كتب بدماء شهدائه من قادة ومقاومين أن التصدي للعدو ولالة القتل والدمار التي يستعملها، ان يكون التصدي له شكل جديد من الحرية والكرامة والشهادة".
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