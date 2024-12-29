عملية نسف ثانٍية وكبيرة في ميس الجبل.. هذا ما حصل اليوم هناك!

أفادت مندوبة "لبنان24 "بأن جيش العدو الاسرائيلي قام اليوم الاحد، بعملية نسف ثانٍية وكبيرة في بلدة ميس الجبل.



وبحسب المعلومات، سمعت أصداء أصوات الانفجارات في القرى المجاورة.

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الى ذلك، قام العدو الاسرائيلي بعملية تفجير عنيفة في بلدة مارون الراس.