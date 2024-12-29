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لبنان

عملية نسف ثانٍية وكبيرة في ميس الجبل.. هذا ما حصل اليوم هناك!

Lebanon 24
29-12-2024 | 11:14
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أفادت مندوبة "لبنان24 "بأن جيش العدو الاسرائيلي قام اليوم الاحد، بعملية نسف ثانٍية وكبيرة في بلدة ميس الجبل.

وبحسب المعلومات، سمعت أصداء أصوات الانفجارات في القرى المجاورة.
 
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الى ذلك، قام العدو الاسرائيلي  بعملية تفجير عنيفة في بلدة مارون الراس.
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