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لبنان

الثلوج تقطع هذه الطرقات

Lebanon 24
29-12-2024 | 10:31
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أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الـ24 الماضية في الضنية الى انقطاع جزئي لطريق بلدة عاصون، جراء انهيار صخور وحجارة وأتربة، وسط مخاوف أبداها الأهالي من ازدياد الانهيار لاحقاً، وخصوصاً أنه ليس الأول من نوعه في البلدة، وقد دعوا المسؤولين إلى معالجة الانهيارات في أسرع وقت.
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كما تسببت الثلوج التي تساقطت فوق المرتفعات الجبلية في الضنية إلى قطع الطريق الرئيسية التي تربط المنطقة بالهرمل إبتداء من سد بريصا، وإلى قطع الطرقات المؤدية إلى جرد النجاص وجرد مربين في أعالي جرود المنطقة إلا أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي، وسط انخفاض لافت في درجات الحرارة وصل في المناطق التي يزيد إرتفاعها على ألف متر إلى ما دون الصفر.
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