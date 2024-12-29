انتشال جثامين ٥ شهداء في الخيام

Advertisement

تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش، من انتشال جثامين خمسة شهداء، أربعة منهم من الحي الشرقي وواحد من حي المعتقل في بلدة الخيام. وقد تم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.ومن المقرر أن تُستكمل غداً، مع بداية الأسبوع الثالث من عمليات البحث، الجهود الرامية إلى العثور على جميع المفقودين نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي خلّف أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات في بلدة الخيام.