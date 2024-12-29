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لبنان

الخارجية في برقية تعزية لكوريا الجنوبية: نقف الى جانبكم في هذا المصاب الأليم

Lebanon 24
29-12-2024 | 11:46
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اعربت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عن خالص تعازيها، وتضامنها مع جمهورية كوريا الجنوبية في حادث تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع في مطار موان الدولي جنوب غرب العاصمة سول يوم الأحد ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٤، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا. 
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وأكدت الوزارة وقوف لبنان إلى جانب حكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية في هذا المصاب الأليم، وتتقدم من ذوي الضحايا بأصدق مشاعر المواساة، وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل .
 
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