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لبنان

في مشمش العكارية.. توقيف فان يقل عدداً من السوريين الفارين بطريقة غير شرعية

Lebanon 24
29-12-2024 | 12:06
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أوقف عدد من الأهالي في بلدة مشمش العكارية فانًا مخصصًا لنقل الركاب، بعد الاشتباه به من قبل الأهالي. وتبيّن بعد تفتيشه أن بداخله 13 شخصًا من الجنسية السورية، بينهم ضباط وعناصر فارين من جيش النظام السوري.
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وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجموعة دخلت الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية في منطقة الهرمل. وتم تسليمهم إلى الجيش لاستكمال الإجراءات اللازمة.


وقد عرف أن سائق الفان لبناني الجنسية من بلدة بيت أيوب العكارية
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