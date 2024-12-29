في مشمش العكارية.. توقيف فان يقل عدداً من السوريين الفارين بطريقة غير شرعية

Advertisement

أوقف عدد من الأهالي في بلدة مشمش العكارية فانًا مخصصًا لنقل الركاب، بعد الاشتباه به من قبل الأهالي. وتبيّن بعد تفتيشه أن بداخله 13 شخصًا من الجنسية السورية، بينهم ضباط وعناصر فارين من جيش النظام السوري.وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجموعة دخلت الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية في منطقة الهرمل. وتم تسليمهم إلى الجيش لاستكمال الإجراءات اللازمة.وقد عرف أن سائق الفان لبناني الجنسية من بلدة بيت أيوب العكارية