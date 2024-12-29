بسبب تراكم الثلوج.. اليكم الطرقات السالكة والمقطوعة

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن "طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات".

Advertisement

وقال أن "طريق ترشيش ضهور الشوير مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وتشكل طبقات الجليد والحرارة وصلت في اعلى نقطة الى -4".