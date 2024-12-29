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لبنان

بسبب تراكم الثلوج.. اليكم الطرقات السالكة والمقطوعة

Lebanon 24
29-12-2024 | 12:08
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن "طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات".
 
 
وقال أن "طريق ترشيش ضهور الشوير مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وتشكل طبقات الجليد والحرارة وصلت في اعلى نقطة الى -4".
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