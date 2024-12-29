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لبنان

البعريني: المماطلة في انتخاب الرئيس تهدد لبنان

Lebanon 24
29-12-2024 | 12:26
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حذّر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني من "خطورة المماطلة بانتخاب رئيس للجمهورية"، مكررًا التأكيد أنه "من المعيب عدم انتخاب الرئيس في جلسة ٩ كانون".

واعتبر البعريني خلال سلسلة استقبالات في مكتبه، أن "منطق التذاكي والتهرّب من المسؤولية لا ينفعان، خصوصًا أن لبنان يترقّبه أكثر من صفيح ساخن:
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الأول: دخول مهلة ال٦٠ يومًا من اتفاق وقف النار نصفها الثاني وسط مماطلة إسرائيلية وتوغلات مستمرّة، وتهديدات بعودة الحرب، وهو أمر يجب الحذر منه.

والثاني: تحوّلات المنطقة التي تفرض انعكسات معينة على الداخل اللبناني، وهي مسألة لا بدّ من ادراكها جيدًا.

والثالث: الوضع المعيشي والاقتصادي الذي قد يكون كالجمر تحت الرماد، ويشتعل في أي لحظة، وهو شأن لا يمكن اهماله".

وأكد  "انطلاقًا من التحوّلات الحاصلة في المنطقة، من عكار والشمال، تمسّكنا بلبنان ١٠٤٥٢ كلم مربع، وكل الكلام عن دويلات طائفية ومذهبية وانضمامنا اليها هي اكاذيب ومحاولة تشويه صورة منطقتنا"، وذكّر الجميع أن "عكار هي خزان الجيش اللبناني المؤتمن على كل الكيان، ونحن أبعد ما يكون من الطائفية، ومشروع الدويلات ساقط، ولا نقبل بتغيير جغرافية لبنان وهويته الوطنية والعربية".

وختم البعريني:" أمام هذه المخاطر وغيرها، لا بدّ من التفكير بنفس جديد وعقلية مختلفة وواعية لمقاربة المشهد، والذهاب إلى جلسة ٩ كانون بروحيّة إيجابيّة لانتاج رئيس بدل روحية المماطلة أو روحية تهريب أي رئيس وإغراق البلد في ٦ سنوات من المجهول".
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