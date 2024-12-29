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لبنان
أمطار متفرقة غداً وثلوج.. اليكم حال الطقس
Lebanon 24
29-12-2024
|
14:32
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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم اجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق وتلامس الـ 1300 متر خلال الليل ودون ذلك في المناطق الشمالية".
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