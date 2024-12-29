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لبنان

إرتفاع أسعار أسهم سوليدير واليوروبوند

Lebanon 24
29-12-2024 | 17:34
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لاحظت أوساط مالية إرتفاع أسعار أسهم سوليدير واليوروبوند في الأسبوع الماضي مع إقتراب موعد جلسة إنتخاب الرئيس العتيد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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