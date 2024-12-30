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لبنان

إحراق شجرة الميلاد على طريق عام زحلة - سعدنايل

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:31
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أقدم مجهولون  ليلا على إحراق شجرة الميلاد على طريق عام زحلة - سعدنايل، والتي تعود ملكيتها لمحلات Golden Outlet وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".


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