أقدم مجهولون ليلا على إحراق شجرة الميلاد على طريق عام زحلة - سعدنايل، والتي تعود ملكيتها لمحلات Golden Outlet وفروا الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".







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