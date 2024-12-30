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لبنان

مع بدء مفاعيل المنخفض الجوي الثاني.. اليكم حال الطرقات الجبليّة

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:38
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أشارت غرفة التحكم المروري، صباح اليوم الإثنين، إلى أن طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات حالياً، فيما طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
كما افادت غرفة التحكم المروري ان طريق القبيات الهرمل سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي حاليا.
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