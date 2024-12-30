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لبنان

في الكورة.. الاعتداء على سائق شاحنة بهدف السرقة

Lebanon 24
30-12-2024 | 00:38
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شهدت منطقة الحريشة قضاء الكورة حادثة اعتداء مؤسفة، حيث أقدم مجهولون داخل سيارة على محاولة سرقة استهدفت سائق شاحنة ويدعى "أ.ع" من بلدة الحيصة العكارية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، قام المعتدون بإيقاف الشاحنة والاعتداء على السائق بالضرب، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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