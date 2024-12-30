Advertisement

لبنان

تواصل سنّي لبلورة موقف موحّد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-12-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1299137-638711439360410741.jpg
Doc-P-1299137-638711439360410741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتكثف الإتصالات السياسية البعيدة عن الإعلام بين عدد كبير من مكونات الطائفة السنيّة وخاصةً على الصعيد النيابي من أجل بلورة موقف موحّد بالحد الأدنى حيال جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل الرئاسية. وتشير المعلومات من مصدر فاعل في هذه الإتصالات الى أن المتغيرات في سوريا والمنطقة سهّلت التواصل النيابي السنّي بين مجموعات كانت على طرفي نقيض في السياسة الداخلية اللبنانية وحتى الإقليمية. المصدر ختم أن هناك بلدا صديقا للبنان  يشجع على هذا التلاقي السنّي على إسم شخصية وطنية مستقلة ووازنة لرئاسة الجمهورية .
Advertisement


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:47 | 2024-12-30
04:38 | 2024-12-30
04:34 | 2024-12-30
04:30 | 2024-12-30
04:30 | 2024-12-30
04:23 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24