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لبنان

ضو: كلني أمل ببداية جديدة لوطننا

Lebanon 24
30-12-2024 | 01:28
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كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤ كأنها سنة واحدة كارثية طويلة الآن يبدو أن تلك السنة ستنتهي، كلني أمل ببداية جديدة لوطننا".

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