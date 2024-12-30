ضو: كلني أمل ببداية جديدة لوطننا

كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤ كأنها سنة واحدة كارثية طويلة الآن يبدو أن تلك السنة ستنتهي، كلني أمل ببداية جديدة لوطننا".





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