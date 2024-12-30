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لبنان

خطوة مصرف لبنان جيدة.. المطلوب اكثر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2024 | 02:15
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لم تشكل خطوة مصرف لبنان المركزي بتجديد "الدفعتين" وفق التعميمين 158 و166 مفاجأة على صعيد الاسواق، خصوصاً وان هذه الخطوة كانت متوقعة بعد ارتفاع الدعوات من تمديد العمل بهذين التعميمين.
وفي هذا الاطار، يشير الخبير الاقتصادي غسان ابو عضل في حديث عبر "لبنان 24" الى ان المطلوب اليوم رفع سعر صرف الدولار الاميركي في المصارف ليصبح هو نفسه سعر صرف الدولار في الاسواق، عندها تبدأ الحركة الاقتصادية بالتحرك بشكل ملحوظ، خصوصاً وان هذه الخطوة ستسمح للمودع بالدفع عبر البطاقات المصرفية او عبر الشيكات.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

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