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لبنان

ارتفاع لافت بساعات التغذية الكهربائية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2024 | 02:45
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لوحظ أن التغذية بالتيار الكهربائي ارتفعت بشكل لافت خلال فترة الاعياد، بحيث بات التقنين يقتصر على 3 أو 6 ساعات يوميا، بينما أصبحت الكهرباء مؤمنة بين 12 إلى  15ساعة.
وزير الطاقة وليد فياض كان أشار إلى أن التغذية سترتفع كلما زادت الجباية، وأنه سيتم تأمين التيار الكهربائي لساعات إضافية خلال فترة الاعياد.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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