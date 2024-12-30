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لبنان

الحركة بدأت.. اللبنانيون يختارون هذه المنطقة للاحتفال برأس السنة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2024 | 03:15
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قبل اقل من يومين على انتهاء العام الحالي واستقبال عام 2025 ومع اشتداد المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان، يستعد محبو التزلج لانطلاق الموسم الذي تأخر هذه السنة أيضا. والسؤال البديهي  في هذه الحالة هو عن الأجواء في منطقة كفردبيان التي تضم أهم مركز تزلج في لبنان وعن نسبة الحركة فيها والحجوزات في ليلة رأس السنة؟
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يؤكد مختار كفردبيان وسيم مهنا عبر "لبنان 24" ان "البلدة تعتمد على موسم التزلج وملحقاته من تأجير شاليهات وحركة المحلات التجارية والمطاعم والفنادق"، مشيرا إلى ان "تساقط الثلوج تأخر هذه السنة في لبنان حيث كان يبدأ في بداية شهر كانون الأول أي قبل أسبوعي الميلاد ورأس السنة الأمر الذي حرمنا من الحركة الاقتصادية القائمة على هذا القطاع".
 
وأضاف مهنا: "انه مع تساقط الثلوج في الساعات الأخيرة حتى لو لم تكن كافية لفتح مراكز التزلج يُمكن القول بان الحركة بدأت في ما خص المطاعم والفنادق ولو بشكل خجول".

وأمل مهنا في ان "يتكاثر تساقط الثلوج في اليومين المقبلين كي تزداد الحركة أكثر"، وأشار إلى ان "ثمة حجوزات حاليا قبل عيد رأس السنة حيث يسجل قدوم عدد من رواد المطاعم والشاليهات للاحتفال بالسنة الجديدة".

وشدد مهنا على ان "التعويل هو على الطقس لاجتذاب أكبر عدد ممكن من رواد المطاعم والفنادق والشاليهات ابتداء من ليلة رأس السنة ولغاية نهاية الأسبوع الجاري لحين تراكم ثلوج كافية تؤدي إلى فتح مراكز التزلج وبالتالي افتتاح موسم تزلج 2025 ."





المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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