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لبنان

إرسلان: لمنع استغلال الدين لغايات فتنوية تهدد أمن المنطقة واستقرارها

Lebanon 24
30-12-2024 | 02:01
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كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان على منصّة "إكس": "في هذه الظروف العصيبة التي تمرّ بها أمتنا من انقسامات ورهانات مشبوهة من كل حدبٍ وصوب، وما يتربص بنا من مؤامرات دولية وبمعونة إقليمية من مخططات فتنوية تعيدنا الى العصر الجاهلي، لا بد لكلّ عاقلٍ أن يؤكد أن للملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة دورٌ مهم وفاعل في إنقاذ ما تبقى من هذه الأمة، وفي منع استغلال الدين الشريف لغايات فتنوية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. لن يبقى أحد فوق الغربال، وترك الأمور بهذا الشكل سيعرّض الجميع إلى براكين من الدماء والدمار، فلنتّق الله بعباده. وللتذكير أقول، حمى الله مصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا وما تبقى من فلسطين من بذور الشرذمة والفتن والتقسيم".
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