سليمان نعى الرئيس كارتر

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "توفي رئيس الولايات المتحدة الاسبق جيمي كارتر عن عمر 100 عام. وكان رحمه الله قد زار لبنان مرتين في عامي 2008 و2009 مع فريق من مؤسسة كارتر لمواكبة الانتخابات النيابية، وقد اثنى في خلال زيارته لي على مسارها الديموقراطي".

Advertisement