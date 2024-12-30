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لبنان

مطار بيروت يُسجل أعلى رقم مسافرين في يوم واحد

Lebanon 24
30-12-2024 | 02:49
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أعلن المدير العام للطيران المدني فادي الحسن عن تسجيل وصول 11 ألف و700 راكب في يوم واحد وهو أعلى رقم وصول سجّل خلال الشهر الجاري ويُعدّ رقما جيدا جدا مقارنة بالأعوام الماضية، لافتا الى ان عدد الواصلين خلال هذا الشهر ولغاية تاريخه بلغ حوالى 220 الف راكب وبالتالي اصبحنا متقاربين بالأرقام مع السنوات الماضية في الفترة نفسها.
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وأوضح الحسن  في حديث الى "صوت كل لبنان" ان شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها أبقت على عدد محدّد ومن المتوقع أن ينتظم أعداد الرحلات الشهر المقبل، إنما هناك بعض الشركات مثل الفرنسية والألمانية لم يستأنف بعد رحلاته كما ينتظر ان يستأنف طيران الإمارات رحلاته في غضون 10 ايام.

وطمأن الحسن الى ان المطار آمن وقد حافظ طيلة فترة العدوان على استمرارية التشغيل فيه.

أما في ما خص الشخصيات السورية التي يُحكى عن خروجها عبر المطار بشكل غير قانوني، فأكد ان هذا الموضوع قيد المتابعة من قبل الأجهزة الأمنية.

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