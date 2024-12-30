عمليات دهم ليلا للجيش في طرابلس.. هذا ما أسفرت عنه

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نفذت دوريات من الجيش بمؤازرة مديرية المخابرات ليلا مداهمات عدة في طرابلس اسفرت عن توقيف مطلوبين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".يذكر ان الموقوفين هم مطلوبون بعدة مذكرات اطلاق رصاص وافتعال إشكالات .