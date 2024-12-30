الجيش: تفجير ذخائر في جرد الطيبة - بعلبك ومجدل زون - صور

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 30/12/2024، ما بين الساعة 10.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في جرد الطيبة - بعلبك ومجدل زون - صور".