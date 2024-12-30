بعد خسارته ملايين الدولارات.. قطاعٌ يتحضر للسنة الجديدة

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بعد مسح الأضرار التي لحقت باللبنانيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية وخاصة في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، تبين ان معارض السيارات تضررت بشكل كبير وقدرت خسائرها بملايين الدولارات.وفي هذا الإطار، يُشير رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي عبر "" إلى انه "بعد سريان وقف إطلاق النار والمسح الذي قامت به النقابة في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع تبين ان هناك 60 مليون دولار خسائر في ما يتعلق بالسيارات المستوردة".ولفت إلى ان "بعض المستوردين أعادوا نقل السيارات إلى الجنوب وان الحركة عادت ولو بشكل خجول".وأمل قزي في ان "تتحسن الأوضاع في السنة الجديدة بالنسبة لمستوردي السيارات المُستعملة، ولكنه قال: "برأيي لن نشهد أي تحسن في حال لم تُقدم المصارف على تأمين تسهيلات للمواطنين من خلال عودة القروض المالية لكي يتمكن اللبناني من شراء وتقسيط سيارة جديدة والا سنستمر بصعوبة" .وقال قزي: "قطاعنا يُعاني منذ الأزمة المالية أي منذ عام 2019 ولكننا نعول على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني وتشكيل حكومة جديدة لعودة انتظام المؤسسات وتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية وإعادة هيكلة المصارف وعودة القروض لإعادة لبنان على السكة الصحيحة".