Advertisement

لبنان

بعد خسارته ملايين الدولارات.. قطاعٌ يتحضر للسنة الجديدة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-12-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1299218-638711524528974336.jpg
Doc-P-1299218-638711524528974336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مسح الأضرار التي لحقت باللبنانيين جراء الاعتداءات الإسرائيلية وخاصة في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، تبين ان معارض السيارات تضررت بشكل كبير وقدرت خسائرها بملايين الدولارات.

وفي هذا الإطار، يُشير رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي عبر "لبنان 24" إلى انه "بعد سريان وقف إطلاق النار والمسح الذي قامت به النقابة في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع تبين ان هناك 60 مليون دولار خسائر في ما يتعلق بالسيارات المستوردة".  
Advertisement

ولفت إلى ان "بعض المستوردين أعادوا نقل السيارات إلى الجنوب وان الحركة عادت ولو بشكل خجول".
 
وأمل قزي في ان "تتحسن الأوضاع في السنة الجديدة بالنسبة لمستوردي السيارات المُستعملة، ولكنه قال: "برأيي لن نشهد أي تحسن في حال لم تُقدم المصارف على تأمين تسهيلات للمواطنين من خلال عودة القروض المالية لكي يتمكن اللبناني من شراء وتقسيط سيارة جديدة والا سنستمر بصعوبة" .

وقال قزي: "قطاعنا يُعاني منذ الأزمة المالية أي منذ عام 2019 ولكننا نعول على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني وتشكيل حكومة جديدة لعودة انتظام المؤسسات وتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية وإعادة هيكلة المصارف وعودة القروض لإعادة لبنان على السكة الصحيحة".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:44 | 2024-12-30
07:39 | 2024-12-30
07:33 | 2024-12-30
07:19 | 2024-12-30
07:12 | 2024-12-30
07:00 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24