بشأن تراخيص حمل السلاح... ما الذي قرّره وزير الدفاع؟ (صور)

أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارا حمل الرقم ١٦٨٥ / و د يتعلق باعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة عن العام ٢٠٢٥.





"المادة الأولى: تعتمد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي - خاص - لولبي) للعام ٢٠٢٥، على أن تكون صالحة لغاية ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وفقاً للملحق المرفق ربطاً.

Advertisement

المادة الثانية: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الحالية نوع دبلوماسي ونوع خاص (صفة مرافق)

لغاية ٢٠٢٥/١/٣١



المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه." وجاء في القرار:"المادة الأولى: تعتمد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي - خاص - لولبي) للعام ٢٠٢٥، على أن تكون صالحة لغاية ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وفقاً للملحق المرفق ربطاً.المادة الثانية: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الحالية نوع دبلوماسي ونوع خاص (صفة مرافق)لغاية ٢٠٢٥/١/٣١المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه."