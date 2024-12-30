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لبنان

بشأن تراخيص حمل السلاح... ما الذي قرّره وزير الدفاع؟ (صور)

Lebanon 24
30-12-2024 | 06:06
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أصدر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قرارا حمل الرقم ١٦٨٥ / و د يتعلق باعتماد نماذج لتراخيص حمل الاسلحة عن العام ٢٠٢٥.
وجاء في القرار:

"المادة الأولى: تعتمد نماذج جديدة لتراخيص حمل الأسلحة (دبلوماسي - خاص - لولبي) للعام ٢٠٢٥، على أن تكون صالحة لغاية ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ وفقاً للملحق المرفق ربطاً.
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المادة الثانية: تمدد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الحالية نوع دبلوماسي ونوع خاص (صفة مرافق)
لغاية ٢٠٢٥/١/٣١

المادة الثالثة : يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخه."
 
 
 
 
 
 
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