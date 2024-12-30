الجيش يوقف 22 شخصًا في مناطق مختلفة.. والسبب؟

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق مختلفة من البقاع، وأوقفت 15 مواطنًا لاتجارهم بالأسلحة وإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتدة العسكرية.كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي المصيطبة وطريق الجديدة – بيروت 4 مواطنين و3 فلسطينيين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة العسكرية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".