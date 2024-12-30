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لبنان

نداء من قائمقام البترون الى مربي المواشي

Lebanon 24
30-12-2024 | 06:18
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 وجه قائمقام البترون روجيه طوبيا نداء الى مربي المواشي لحماية مواشيهم وحصرها ضمن مزارع محكمة الاغلاق من أجل حمايتها من الحيوانات البرية الشاردة في عدد من قرى وبلدات منطقة البترون والتي قد تكون مصابة بداء الكلب.
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جاء تحذير القائمقام بعد ورود معلومات إليه عن حصول حادثة في بلدة جران البترونية حيث تعرض فرس للعض من ثعلب ما أدى إلى نفوقه، وبعد إخضاعه للفحوصات اللازمة أن الفرس مصاب بداء الكلب بسبب عضة الثعلب.
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