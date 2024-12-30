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لبنان

"قد نغتاله مثل نصرالله".. وزيرٌ إسرائيلي يهدّد "شخصية عربية"

Lebanon 24
30-12-2024 | 06:36
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هدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، باغتيال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي.
 
 
وباشر الحوثيون منذ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة، إضافة إلى شن هجمات على أهداف داخل إسرائيل.
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وقال كوهين لإذاعة "94 أف أم" المحلية: "أبعث برسالة إلى زعيم الحوثيين.. إذا استمر في أفعاله، فسينتهي به الأمر تماماً كما انتهى بزعيم حركة حماس يحيى السنوار والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".


واغتالت إسرائيل السنوار في الـ16 من تشرين الأول الماضي، فيما اغتالت نصر الله في بيروت يوم 27 أيلول الماضي، خلال حرب واسعة مدمرة شنتها على لبنان بين الـ23 من أيلول والـ27 من تشرين الثاني الماضيين.

وفي سياق حديثه، قال كوهين: "عملنا وفق نظام وإستراتيجية معينة في غزة ولبنان، والآن، من بين أمور أخرى، يتجه التركيز إلى اليمن وإيران نفسها، وينبغي القول إنه ما لم يتم إلحاق الأذى بإيران، فإن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سيستمر". (إرم نيوز)
 
 

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