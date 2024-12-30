Advertisement

لبنان

عن "دولارات حزب الله".. خطوة إسرائيليّة عاجلة

Lebanon 24
30-12-2024 | 06:37
A-
A+
Doc-P-1299309-638711629502966293.png
Doc-P-1299309-638711629502966293.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض عقوبات اقتصادية على حملة تبرعات لمتضرري عملية تفجير أجهزة "البيجر" في حزب الله.
 
وأشار إلى أن "القرار هو جزء من سياسة عدم التسامح ورسالة واضحة لكل من يفكر في تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية".
Advertisement
 
وأكد أن "الذراع الطويلة لإسرائيل ستعمل بكل الطرق لضمان أمن مواطنيها".
 
وتابع قائلاً: "نعمل على كل الجبهات الممكنة لتجفيف مصادر تمويل حزب الله الذي يحاول استعادة قدراته".
 
وأضاف: "كل دولار لا يصل إلى حزب الله هو خطوة أخرى نحو إضعاف هذا الحزب".
 
وقال: "أي محاولة من جانب حزب الله للتعافي ستُقطع".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2024-12-30
14:39 | 2024-12-30
14:32 | 2024-12-30
14:10 | 2024-12-30
14:05 | 2024-12-30
13:44 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24