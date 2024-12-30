عن "دولارات حزب الله".. خطوة إسرائيليّة عاجلة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض عقوبات اقتصادية على حملة تبرعات لمتضرري عملية تفجير أجهزة "البيجر" في حزب الله.

وأشار إلى أن "القرار هو جزء من سياسة عدم التسامح ورسالة واضحة لكل من يفكر في تمويل الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية".

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وأكد أن "الذراع الطويلة لإسرائيل ستعمل بكل الطرق لضمان أمن مواطنيها".

وتابع قائلاً: "نعمل على كل الجبهات الممكنة لتجفيف مصادر تمويل حزب الله الذي يحاول استعادة قدراته".

وأضاف: "كل دولار لا يصل إلى حزب الله هو خطوة أخرى نحو إضعاف هذا الحزب".

وقال: "أي محاولة من جانب حزب الله للتعافي ستُقطع".