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لبنان

بعد توقيفه في لبنان.. أين نجل القرضاوي الآن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-12-2024 | 06:54
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قالت مصادر قضائية لـ"لبنان24" إنّ عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، سيظل محتجزاً في نظارة قصر عدل بيروت بعدما تم احضاره إلى هناك صباحا من قبل الأمن العام.
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وأشارت المعلومات إلى أنّه من المقرر أن يخضع القرضاوي للتحقيق صباح غد الثلاثاء أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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