بعد توقيفه في لبنان.. أين نجل القرضاوي الآن؟

قالت مصادر قضائية لـ"لبنان24" إنّ عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، سيظل محتجزاً في نظارة قصر عدل بيروت بعدما تم احضاره إلى هناك صباحا من قبل الأمن العام.

Advertisement

وأشارت المعلومات إلى أنّه من المقرر أن يخضع القرضاوي للتحقيق صباح غد الثلاثاء أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.