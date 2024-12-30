أكّد خبراء أنّ هناك مواقع تراثية لا تقدر بثمن في لبنان، تعرّضت لأضرار لا يمكن إصلاحها نتيجة العدوان الإسرائيلي، وذلك في تصريح لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

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وقالت منظمة "بلادي اللبنانية" للحفاظ على التراث الثقافي إنّ "9 مواقع تراثية على الأقل دُمّرت بالكامل وتضرر 15 موقعاً آخر بشكلٍ بالغ أو جزئي بسبب العدوان الإسرائيلي في الفترة ما بين أيلوg الماضي، ووقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي".

وأشار خبراء الآثار أيضاً إلى أن الانفجارات بالقنابل بالقرب من المواقع الهامة، بما في ذلك الآثار الرومانية في مدينة بعلبك والمجمع الروماني الضخم في صور، ربما تسببت في "أضرار غير مرئية" تعمل على تسريع تدهور الأحجار القديمة والهياكل الضعيفة.



وتعد كنوز لبنان هي الأحدث في منطقة الشرق الأوسط التي تتعرض للتهديد بسبب الصراع في هذا القرن، بدءاً من تدمير تنظيم "داعش" المتعمد للمعابد في مدينة تدمر السورية إلى الأضرار التي لحقت بمدينة صنعاء القديمة في اليمن.





وتشمل المواقع التراثية التي قيّمتها "بلادي" على أنّها تعرّضت للتدمير أو التلف 3 مساجد، ومزاراً دينياً، و3 منازل ذات أهمية تاريخية، وسوقاً، وجداراً رومانياً.



أضرار غير مرئية لحقت بالمواقع التراثية

بدروه، قال المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في بيروت، في وقتٍ سابق، إنّ غارة جوية دمرت "مبنىً حديثاً" داخل حدود موقع التراث العالمي في صور، وهي مدينة ساحلية جنوبية تشتهر بآثارها الرومانية وشوارعها التاريخية الساحرة.



وأضافت "اليونسكو" أنّه في حين لم يتمكن الاستشعار عن بعد حتى الآن من العثور على أضرار مرئية داخل موقع التراث العالمي في بعلبك، فقد تضررت العديد من الهياكل القريبة، بما في ذلك المباني التي تعود إلى عهد الانتداب الفرنسي والعصر العثماني.



من ناحيتها، قالت أستاذة علم شكل الأرض والتراث في الصراعات في جامعة غرب إنكلترا في بريستول، ليزا مول إنّ الأضرار غير المرئية تشكل أيضاً خطراً كبيراً، حيث يعمل ضغط الانفجار على تسريع تآكل الحجر حتى لو لم يظهر على الفور أنّه دمّر أيّ شيء.



وأضافت مول أنّها من خلال تجربتها في العمل في المواقع الأثرية المتضررة من الصراع في ليبيا واليمن "رأينا المزيد من الانهيارات الهيكلية" في غضون عقدٍ من الزمن من الضربات القريبة. (الميادين نت)