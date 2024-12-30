أطلق النار عليه بسبب أفضلية مرور

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ خ.ش أطلق النار على ن.م، وأصابه في يديه، في بلدة بقرصونا في قضاء الضنية.



وبحسب المعلومات، وقع الإشكال بسبب أفضلية مرور.