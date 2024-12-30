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لبنان

أطلق النار عليه بسبب أفضلية مرور

Lebanon 24
30-12-2024 | 07:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ خ.ش أطلق النار على ن.م، وأصابه في يديه، في بلدة بقرصونا في قضاء الضنية.

وبحسب المعلومات، وقع الإشكال بسبب أفضلية مرور.
 
 
 
 
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بقرصونا

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