باسيل عاتب على جنبلاط.. "مش انت بتسمي"



نقل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر قنواته الخاصة عتبه الكبير على الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عقب "ترشيحه" قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية، معتبراً ان جنبلاط بهذه الخطوة تخطى الحدود وسمح لنفسه بتزكية مرشح رئاسي من دون الرجوع الى القيادات المسيحية، الامر الذي اثار امتعاضها.

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