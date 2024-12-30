بري تلقى برقية معايدة من السيسي: تمنى عاما جديداً يسوده السلام والإستقرار

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب سجيع عطية، وعرض معه للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.على صعيد آخر، ولمناسبة الأعياد المجيدة وحلول العام الميلادي الجديد، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.وجاء في البرقية :" يسرني أن أبعث اليكم بأصدق التهاني وأطيب الامنيات لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير ورخاء، خاليا من الصراعات والإضطرابات وأن يسود السلام والإستقرار العالم كافة، متطلعا أن يشهد المزيد من التطور والإزدهار في علاقات التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبينا الشقيقين، متمنيا لكم ولجميع شعوب الامة العربية المزيد من الإستقرار والأمن والرخاء".