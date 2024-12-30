Advertisement

لبنان

بري تلقى برقية معايدة من السيسي: تمنى عاما جديداً يسوده السلام والإستقرار

Lebanon 24
30-12-2024 | 07:33
A-
A+
Doc-P-1299330-638711661489104798.jpg
Doc-P-1299330-638711661489104798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب سجيع عطية، وعرض معه للاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

على صعيد آخر، ولمناسبة الأعياد المجيدة وحلول العام الميلادي الجديد، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.
Advertisement

وجاء في البرقية :" يسرني أن أبعث اليكم بأصدق التهاني وأطيب الامنيات لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير ورخاء، خاليا من الصراعات والإضطرابات وأن يسود السلام والإستقرار العالم كافة، متطلعا أن يشهد المزيد من التطور والإزدهار في علاقات التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبينا الشقيقين، متمنيا لكم ولجميع شعوب الامة العربية المزيد من الإستقرار والأمن والرخاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2024-12-30
14:39 | 2024-12-30
14:32 | 2024-12-30
14:10 | 2024-12-30
14:05 | 2024-12-30
13:44 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24