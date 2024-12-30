مولوي وعثمان يشرفان على إطلاق الدوريات الأمنية ليلة رأس السنة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، انه "لمناسبة ليلة رأس السنة، سيقوم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالإشراف على إطلاق الدوريات الأمنية من عناصر قوى الأمن، وذلك يوم الثلاثاء 31-12-2024، في ثكنة إميل الحلو - بيروت، على ان يصل في الخامسة والنصف مساء وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ،وفي الساعة السادسة تطلق الدوريات.

وطلبت المديرية من الصحافيين الراغبين بتأمين التغطية الإعلامية التوجه مباشرة إلى مكان المناسبة، قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وسينقل تلفزيون لبنان (TL) إطلاق الدوريات الأمنية، مباشرة على الهواء، وذلك من دون اعتماد شعار المحطة "LOGO"، ليتسنى لمن يرغب من وسائل الإعلام بالنقل المباشر.

