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لبنان

وزيرا الصناعة والرياضة عايدا الكاثوليكوس ميناسيان

Lebanon 24
30-12-2024 | 08:46
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زار وزيرا الصناعة والشباب والرياضة النائب جورج بوشيكيان والدكتور جورج كلاس كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان، معايدين بالأعياد المجيدة والمباركة، وكانت مناسبة للبحث في الأوضاع العامة والتطورات المستجدة على الساحة اللبنانية.
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ونقل بوشيكيان عن الكاثوليكوس ميناسيان تمنياته بحلول الخير والسلام وراحة البال لدى اللبنانيين، والاستقرار في لبنان.

وأوضح بوشيكيان بعد اللقاء أن "العام المقبل هو عام الاستحقاقات والتطمينات والانفراجات، ويستحقّ أبناء الوطن أن يستعجلوا المواعيد الدستورية، وألا يصابوا بخيبات أمل متجدّدة. فالجميع مصمّمون على الانطلاق بورشة البناء والاعمار والإصلاح".
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