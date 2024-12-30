علي فياض: المرحلة مرحلة انتظار وترقب

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استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم في مقر المجلس في الحازمية، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض، واجرى معه جولة افق حول اخر التطورات في لبنان والمنطقة.وبعد اللقاء صرح النائب فياض : "تشرفنا بزيارة نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الشيخ علي الخطيب ، وكانت مناسبة لاستعراض واسع وعميق لمختلف القضايا السياسية في هذه المرحلة، لا سيما ما يتصل بالوضع في الجنوب اللبناني لناحية الممارسات الإسرائيلية التي لا تقف عند حدود، والتي تتجاوز كل ما تمليها ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، الأمر الذي يستدعي أولا ان تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها كاملة، والامر أيضا يستدعي إعادة نظر وتقويم لهذا المسار الذي أعطيناه الفرصة للاختبار، لكنه لهذه اللحظة أظهر فشلا وتعثرا كبيرين".أضاف :" ونحن نعتبر، أن المرحلة مرحلة انتظار وترقب، وهناك ثمة غضب عارم على المستوى الشعبي إزاء هذه الممارسات التي تستهدف أمن وسيادة وأرواح المدنيين اللبنانيين في المناطق الحدودية".وتابع:" ناقشنا كل هذه الأمور مع سماحته، ونحن ندرك جيدا مرحلة التغيرات الكبرى، ولكننا توافقنا تماما أن المقاومة إنما هي ركيزة الثوابت التي تستند اليها رهانات شعوب المنطقة في مواجهة هذا التغول الإسرائيلي، ودفاعا عن حرية وكرامة واستقلال هذه الشعوب".واستطرد فياض :"أيضا تطرقنا إلى مختلف الملفات على المستوى الداخلي التي تشغل بال اللبنانيين في هذه المرحلة. طبعا أنا سأنقل إلى قيادة الحزب الرسالة التي حملني اياها سماحته، وسنستكمل باذنه تعالى مختلف جوانب النقاش التي تتصل بهذه الموضوعات".