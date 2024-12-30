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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الارميني مع الملحق العسكري

Lebanon 24
30-12-2024 | 09:00
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الأرميني في لبنان Vahagn Atabekyan، يرافقه الملحق العسكري العقيد Aleksan Musheghyan، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدم خلالها خلفه العقيد Artur Dalibaltayan.
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كما استقبل وفدا من قضاة المحكمة العسكرية الدائمة، ورئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش مع وفد، وجرى التداول في سبل التعاون بين الجيش والجامعة.
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