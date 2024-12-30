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لبنان

اتفاقية شراكة بين ثانوية مار يوسف- زحلة وشركة "فاست اند كيوريس"

Lebanon 24
30-12-2024 | 09:03
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 أعلنت ثانوية مار يوسف للراهبات الأنطونيات في زحلة في بيان، عن "شراكة استراتيجية مع شركة "فاست اند كيوريس"، بهدف إطلاق مختبر الابتكار الأول من نوعه في لبنان. وهذه الشراكة تعد بمثابة مرحلة جديدة في رحلة التعليم الرقمي وتعليم المهارات المستقبلية لطلاب المدرسة".
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ولفت البيان الى أنه "حضر توقيع اتفاقية الشراكة الأم الرئيسة رولا كرم، وشكلت هذه اللحظة انطلاقة حقيقية لمختبر سيشكل نقلة نوعية في طريقة التعليم"، موضحة أنه "سيتاح لطلاب المدرسة فرصة اكتساب مهارات متقدمة في مجالات مثل الروبوتات، البرمجة، الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل في المستقبل".

وأشارت إدارة الثانوية إلى أن "أكثر من 600 طالب سيستفيدون من المختبر في مرحلته الأولى، مع خطط لتوسيع العدد ليصل إلى أكثر من 1000 طالب في المراحل اللاحقة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، مما يسهم في تنمية مهاراتهم العملية ويوفر لهم فرصاً للتميز في مجالات التكنولوجيا المتطورة".
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