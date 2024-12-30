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لبنان

لمناسبة عيد الميلاد.. وفد من اتحاد جمعيات بعلبك - الهرمل زار المطران رحمه

Lebanon 24
30-12-2024 | 10:20
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لمناسبة عيد الميلاد قام وفد من اتحاد جمعيات بعلبك الهرمل بزيارة راعي ابرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية  المطران حنا رحمه لتهنئته بالعيد، متمنين له دوام الصحة والعافية وللبنان الأمن والسلام.
كما شكر الوفد المطران رحمه على استقباله ابناء منطقة بعلبك الهرمل أثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان. واعتبر الوفد أن أهالي دير الاحمر والجوار كانوا نموذجا للوحده الانسانية والوطنية، وهذا ليس بجديد على أبناء النخوة والكرامة الوطنية في دير الاحمر.
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وفي الختام قدم امين سر الاتحاد مرحب حميه ورئيس الاتحاد محمد جعفر درع الوحدة الوطنية للمطران رحمه الذي بدوره شكر أعضاء الاتحاد على زيارتهم لدار المطرانية.
واكد المطران رحمه ان العمل الانساني الذي قام به اهلنا في دير الاحمر هو واجب انساني وأخلاقي وهو من صلب تعاليم الكنيسه ويسوع. وقال: نحن ابناء المنطقة نعتبر أخوتنا النازحين هم ضيوف في بيوتهم.
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