بشأن ليلة رأس السنة... إليكم هذه الإرشادات من المديرية العامة للدفاع المدني

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تمنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، لجميع المواطنين الكرام أعيادا سعيدة، وحرصا منها على سلامتكم والسلامة العامة، تدعوكم إلى إتباع الإرشادات التالية في ليلة رأس السنة:أولا: قبل القيادة على الطرقات:- إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات.- الامتناع عن القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية (يمكن طلب سيارة أجرة أو تكليف شخص آخر لم يتناول المشروبات الكحولية بالقيادة).ثانيا: أثناء القيادة على الطرقات:- تجنب القيادة بسرعة أو بتهور.- الالتزام بقوانين السير.- التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.ثالثا: في المناطق الجبلية:قبل القيادة على الطرقات، يرجى التأكد من:- توفر السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.- وضع مادة مضادة للتجمد (Antigel) في مبرد السيارة (الردياتور).- اصطحاب الأدوية التي تتناولها بانتظام (ضغط، قلب، وغيرها).- وجود بطارية يد جافة.- حمل رفش صغير قابل للطي.- توفير حقيبة إسعافات أولية.- امتلاك جهاز هاتف خليوي مع شاحن يعمل على بطارية السيارة.- التأكد من وجود كمية كافية من الوقود في خزان السيارة.رابعا : أثناء القيادة على الطرقات الجبلية :- التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.- أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.- لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.- حدد الموقع الموجود فيه لطلب النجدة عبر الخلوي وارشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان.تذكر دائما: رقم الطوارئ للدفاع المدني (125) في خدمتكم على مدار الساعة".