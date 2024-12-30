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لبنان

بشأن ليلة رأس السنة... إليكم هذه الإرشادات من المديرية العامة للدفاع المدني

Lebanon 24
30-12-2024 | 10:39
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تمنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، لجميع المواطنين الكرام أعيادا سعيدة، وحرصا منها على سلامتكم والسلامة العامة، تدعوكم إلى إتباع الإرشادات التالية في ليلة رأس السنة:
 
أولا: قبل القيادة على الطرقات:
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- إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات.
- الامتناع عن القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية (يمكن طلب سيارة أجرة أو تكليف شخص آخر لم يتناول المشروبات الكحولية بالقيادة).

ثانيا: أثناء القيادة على الطرقات:
- تجنب القيادة بسرعة أو بتهور.
- الالتزام بقوانين السير.
- التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.
 
ثالثا: في المناطق الجبلية:
قبل القيادة على الطرقات، يرجى التأكد من:

- توفر السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.
- وضع مادة مضادة للتجمد (Antigel) في مبرد السيارة (الردياتور).
- اصطحاب الأدوية التي تتناولها بانتظام (ضغط، قلب، وغيرها).
- وجود بطارية يد جافة.
- حمل رفش صغير قابل للطي.
- توفير حقيبة إسعافات أولية.
- امتلاك جهاز هاتف خليوي مع شاحن يعمل على بطارية السيارة.
- التأكد من وجود كمية كافية من الوقود في خزان السيارة.

 رابعا : أثناء القيادة على الطرقات الجبلية :
- التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.
- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
- أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.
- لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
- حدد الموقع الموجود فيه لطلب النجدة عبر الخلوي وارشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان.
 
 تذكر دائما: رقم الطوارئ للدفاع المدني (125) في خدمتكم على مدار الساعة".

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