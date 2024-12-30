بشأن ليلة رأس السنة... إليكم هذه الإرشادات من المديرية العامة للدفاع المدني

تمنت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، لجميع المواطنين الكرام أعيادا سعيدة، وحرصا منها على سلامتكم والسلامة العامة، تدعوكم إلى إتباع الإرشادات التالية في ليلة رأس السنة:
أولا: قبل القيادة على الطرقات:
- إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات.
- الامتناع عن القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية (يمكن طلب سيارة أجرة أو تكليف شخص آخر لم يتناول المشروبات الكحولية بالقيادة).
ثانيا: أثناء القيادة على الطرقات:
- تجنب القيادة بسرعة أو بتهور.
- الالتزام بقوانين السير.
- التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.
ثالثا: في المناطق الجبلية:
قبل القيادة على الطرقات، يرجى التأكد من:
- توفر السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.
- وضع مادة مضادة للتجمد (Antigel) في مبرد السيارة (الردياتور).
- اصطحاب الأدوية التي تتناولها بانتظام (ضغط، قلب، وغيرها).
- وجود بطارية يد جافة.
- حمل رفش صغير قابل للطي.
- توفير حقيبة إسعافات أولية.
- امتلاك جهاز هاتف خليوي مع شاحن يعمل على بطارية السيارة.
- التأكد من وجود كمية كافية من الوقود في خزان السيارة.
رابعا : أثناء القيادة على الطرقات الجبلية :
- التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.
- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
- أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.
- لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
- حدد الموقع الموجود فيه لطلب النجدة عبر الخلوي وارشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان.
تذكر دائما: رقم الطوارئ للدفاع المدني (125) في خدمتكم على مدار الساعة".