برعاية شرف الدين ... مؤتمر للقاء جمعيات المودعين

رعى وزير المهجرين عصام شرف الدين ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا لـ"لقاء جمعيات المودعين".



وأضاء المؤتمر على المطالب السريعة والملحة للمودعين وإطلاق النداء الأخير.

وشدد المجتمعون على بقائهم "العين الساهرة على حقوق المودعين، مع الحرص على إسقاط أي مشروع حكومي مشبوه يرمي إلى شطب أو تصغير أو تعديل أو تخفيض القيمة الحقيقية للودائع التي كفلها الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء"، واكدوا ان اللقاء "يشكل كتلة متماسكة مع الحرص على حرية العمل لكل جمعية على حدة، مع تمنيهم أن ينتخب الرئيس العتيد ويعمل جاهدا على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين وأن يتبنى قضية المودعين ويجعلها في صلب أولوياته رفعا للظلم اللاحق بهم"، محذرين من "العودة إلى الساحات وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عواقب قد تضر بالجميع".