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لبنان

القاضي الحجار يتحرّك قضائياً بوجه موقوفين لمعاملتهما عناصر حرس السفارة السعودية بالشدة

Lebanon 24
30-12-2024 | 10:57
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إدعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار على موقوفين إثنين بجرم معاملة عناصر حرس السفارة السعودية في بيروت بالشدة وتحقيرهم، وأحالهما على قاضي التحقيق العسكري، طالبا استجوابهما وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما.
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واستند ادعاء الحجار بحق الموقوفين الإثنين إلى المادتين ٣٨١ و٣٨٣ من قانون العقوبات، وتصل عقوبتهما إلى السجن حتى ثلاث سنوات.
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