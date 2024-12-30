تحضّروا.. إليكم حالة طقس "رأس السنة" في لبنان

كشفَ رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار رفيق الحريري الدوليّ وسام أبو خشفة عن أحوال طقس ليلة رأس السنة يوم غدٍ الثلاثاء، مشيراً إلى أنه ستكون هناك انفراجات بعد الشتاء الذي يشهده لبنان بفعل منخفض جويّ يتأثر به.

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وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، ذكر أبو خشفة أنّ الهطول الكثيف للأمطار سيستمر هذه الليلة وصباح غدٍ الثلاثاء، موضحاً أن الطقس سيتحسّن تدريجياً خلال فترة ما بعد الظهر، وأضاف: "أما خلال ساعات الليل، فإنَّ الطقس سيكونُ مُستقراً".

وحذر أبو خشفة من تكوُّن الجليد في المناطق الجبلية، مناشداً السائقين توخي الحذر لاسيما مع وجود خطر انزلاقاتٍ في المناطق فوق الـ1000 م.