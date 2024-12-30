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لبنان

صورة نادرة لطائرة لبنانية عمرها 60 عاماً.. شاهدوها!

Lebanon 24
30-12-2024 | 12:24
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة قديمة نادرة لمطار رفيق الحريري الدولي في العام 1964.
 
 
وأظهرت الطائرة عدداً من مضيفات شركة طيران الشرق الأوسط اللواتي انتشرن حول طائرة للركاب قديمة العهد.
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