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لبنان

خطوة من "الأمن العام".. هذا ما فعله مع "سوريين" موقوفين!

Lebanon 24
30-12-2024 | 13:00
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أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام"، مساء اليوم الإثنين، أنه "بناء على قرار المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، قام مركز أمن عام كسروان برئاسة المقدم رنا عصفور بمؤازرة قوة من الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام جبل لبنان، بترحيل سوريين عبر معبر العريضة كانوا قد اوقفوا امس في كسروان وصدر القرار بترحيلهم".
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