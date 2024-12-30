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لبنان

"جدار" أبرزها.. 8 عبارات درجت في لبنان خلال الـ2024

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
30-12-2024 | 13:28
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الحرب الإسرائيلية التي شهدها لبنان عام 2024 كانت مليئة بالمآسي والويلات والدمار، لكنها أفرزت في المقابل عن "مصطلحات" باتت رائجة وشائعة بين المواطنين في لبنان.. فما هي أبرز تلك المصطلحات؟
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1- دبعة: وهي تعني صوت انفجار ضخم سببه غارة إسرائيلية
 
2- جدار: للدَّلالة على خرق العدو الإسرائيلي جدار الصوت فوق المناطق
 
3- مُسيّرة بالأجواء: في دلالة إلى تحليق طائرة تجسسية إسرائيلية فوق الأجواء
 
4- حربي: في دلالة لتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية
 
5- ارتجاجي: في دلالة إلى قصف تم بواسطة صواريخ ارتجاجية
 
6- حزام ناري: في دلالة إلى حصول غارات عديدة مكثفة في وقتٍ متقارب على منطقة واحدة 
 
7- فسفوري: في دلالة إلى قصف إسرائيلي بمادة الفسفور
 
8- مدفعي: وهي تدل على قصف إسرائيلي بواسطة المدفعية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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