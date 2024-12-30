"جدار" أبرزها.. 8 عبارات درجت في لبنان خلال الـ2024

الحرب الإسرائيلية التي شهدها لبنان عام 2024 كانت مليئة بالمآسي والويلات والدمار، لكنها أفرزت في المقابل عن "مصطلحات" باتت رائجة وشائعة بين المواطنين في لبنان.. فما هي أبرز تلك المصطلحات؟

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1- دبعة: وهي تعني صوت انفجار ضخم سببه غارة إسرائيلية

2- جدار: للدَّلالة على خرق العدو الإسرائيلي جدار الصوت فوق المناطق

3- مُسيّرة بالأجواء: في دلالة إلى تحليق طائرة تجسسية إسرائيلية فوق الأجواء

4- حربي: في دلالة لتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية

5- ارتجاجي: في دلالة إلى قصف تم بواسطة صواريخ ارتجاجية

6- حزام ناري: في دلالة إلى حصول غارات عديدة مكثفة في وقتٍ متقارب على منطقة واحدة

7- فسفوري: في دلالة إلى قصف إسرائيلي بمادة الفسفور

8- مدفعي: وهي تدل على قصف إسرائيلي بواسطة المدفعية.