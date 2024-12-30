Advertisement

لبنان

قرارٌ جديد بشأن رخصة "الفوميه".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
30-12-2024 | 14:05
A-
A+
Doc-P-1299460-638711897344682131.jpg
Doc-P-1299460-638711897344682131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تمديد صلاحية كافة تراخيص عازل أشعة الشمس التي انتهت أو تنتهي صلاحيتها في التواريخ التالية: 30/09/2020 - 30/06/2021 - 30/6/2022 - 31/12/2022- 31/12/2023- 31/12/2024، وذلك حتى تاريخ 30/06/2025.
Advertisement
 
 
وقالت الوزارة إنه "على الجميع التأكد من الالتزام بالمدة الجديدة ومراجعة الجهات المختصة".
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2024-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2024-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-12-30
16:45 | 2024-12-30
16:20 | 2024-12-30
16:00 | 2024-12-30
15:47 | 2024-12-30
15:40 | 2024-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24