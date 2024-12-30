قرارٌ جديد بشأن رخصة "الفوميه".. ماذا فيه؟

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات عن تمديد صلاحية كافة تراخيص عازل أشعة الشمس التي انتهت أو تنتهي صلاحيتها في التواريخ التالية: 30/09/2020 - 30/06/2021 - 30/6/2022 - 31/12/2022- 31/12/2023- 31/12/2024، وذلك حتى تاريخ 30/06/2025.

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وقالت الوزارة إنه "على الجميع التأكد من الالتزام بالمدة الجديدة ومراجعة الجهات المختصة".