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لبنان

"جمعية الأرض" تكشف عن 266 شكوى بيئية في عام 2024

Lebanon 24
30-12-2024 | 15:02
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أعلنت جمعية "الأرض" - لبنان، في بيان، ان "العام 2024 كان عاصفاً بالمخالفات والإنتهاكات البيئيّة على الأراضي اللبنانيّة كافة، إذ استقبلت جمعيّة الأرض لبنان، عبر منصة "شرطة الأرض"، 266 شكوى حول مخالفات بيئيّة رصدها مواطنون عملاً بمقولة "كل مواطن خفير".
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تابعت: "لقد تعدّدت أنواع المخالفات لتتضمّن قطعا عشوائيا للأشجار، ورميا وحرقا عشوائي للنفايات، وافتعالا لحرائق الغابات، وشق الطرقات دون دراسة تقييم ألاثر البيئي، بالاضافة الى تعديات على الأنهر والأملاك العامة البحريّة والمناطق الحسّاسة بيئيّاً، خلافاً للتشريعات البيئيّة المرعيّة الإجراء"، مضيفةً "فريق عمل الجمعيّة، عمل على متابعة هذه المخالفات والإنتهاكات، ومعالجة غالبيتها محقّقًا انتصارات بيئيّة، وذلك بالتعاون مع الادارات الرسميّة والقضاء والقوى الأمنيّة."

وختمت:"ننهي هذا العام مع 266 حملة، و266 موقف، و266 مناشدة في مواجهة التعديّات البيئيّة حفاظًا على طبيعة لبنان".
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