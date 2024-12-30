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لبنان

بعد توقيف زوجة دريد الأسد وابنته.. "السفارة السورية" في لبنان توضح!

Lebanon 24
30-12-2024 | 15:18
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أعلن القائم بالأعمال في سفارة سوريا في لبنان، علي دغمان، أن "السفارة توقفت عن اصدار جوازات السفر منذ  ٨ كانون الاول ٢٠٢٤".

وأكد دغمان في تصريح صحافي، أن "جوازات السفر السورية المزوّرة التي كانت في حوزة زوجة دريد الأسد وابنته في مطار بيروت منذ أيام، هي صادرة عن دائرة الهجرة في حلب، وليس عن السفارة السورية في لبنان التي كانت أوقفت إصدار الجوازات منذ 8 كانون الأول، بسبب تضرر منظومة مركزية إدارة الهجرة والجوازات في دمشق".
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وكان الأمن العام تنبه للجوازات المزوّرة، باعتبارها قديمة وليست بيومترية جديدة، ليتبيّن بعد التدقيق أن التزوير طاول تواريخها، فأوقف السيدتين السوريتين من آل الأسد، ومنعهما من السفر، وجرى التحفظ عليهما لدى الجهات المعنية. (الوكالة الوطنية) 
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